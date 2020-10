QUI PEGLI: il Genoa verso Verona con i dubbi sulla condizione atletica

Con il rientro di Pellegrini e Pjaca sono arrivati a 10 i giocatori del Genoa negativi al Covid. Tuttavia, restano i dubbi in molti casi riguardo condizione atletica in vista della trasferta di lunedì a Verona, dopo la falcidia del Coronavirus. Nonostante tutto, il tecnico rossoblù Rolando Maran non si arrende: in mezzo agli ostacoli lo staff tecnico sta facendo di tutto per allenare la squadra al meglio per affrontare il “Genoa 2” imbottito di tanti ex. Le prove entreranno nel vivo tra la seduta di domani e la vigilia, prima della partenza per il ritiro in Veneto.