QUI PEGLI: il Genoa non riposa. Zapata ko, Pandev differenziato

Il turno infrasettimanale di Serie A impone al Genoa una settimana inglese, ossia senza giorni di riposo. Appuntamento odierno al Pio-Signorini di Pegli per il gruppo squadra: tappe tra palestra e sala massaggi per i rossoblù. Zapata, ko per un problema al soleo rimediato nel primo tempo contro la Lazio, non si è allenato mentre Pandev ha svolto dell’iter differenziato per tentare il recupero in vista del Sassuolo, mercoledì pomeriggio (ore 15) a Reggio Emilia.