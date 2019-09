QUI PEGLI: il Genoa ha ripreso la preparazione

Ieri riposo. La seduta è stata aperta con una riunione in sala video per l'esame della sconfitta col Cagliari

Dopo la giornata di riposo di ieri, il Genoa ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di dopodomani alle ore 21 al Ferraris contro il Bologna. Al ‘Signorini’ i giocatori si sono presentati di buon mattino: Aurelio Andreazzoli ha convocato tutti in sala video per cercare di comprendere la sconfitta di Cagliari, maturata nei minuti finali. In una ventina di minuti, il tecnico è entrato nei dettagli con il supporto dei video, per poi passare agli aspetti pratici. Dopo la sfida con i felsinei i prossimi avversari saranno Lazio (domenica prossima) fuori casa e Milan (sabato 5 ottobre) al “Tempio”.