QUI PEGLI: il Genoa al lavoro con partitella finale

Dopo la pausa di due giorni, il Genoa è tornato oggi al lavoro: obiettivo, affrontare al meglio la Lazio seconda in classifica. I giocatori hanno iniziato la seduta in palestra. A seguire il tecnico Davide Nicola ha fatto svolgere al gruppo, integrato da quattro giovani della Primavera, con un allenamento di prevalente matrice tecnica. Dopo le esercitazioni i giocatori hanno svolto una partitella in pettorine arancioni e verdi, davanti ai dirigenti: un’ora e mezzo di lavoro effettivo. Appuntamento domani per svolgere un programma misto.