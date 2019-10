QUI PEGLI: Barreca rientra in gruppo

Il Genoa recupera una pedina importante per la fascia sinistra in vista della gara di campionato di domenica prossima a Parma. Barreca ha risolto i fastidiosi postumi della contusione rimediata all’Olimpico contro la Lazio ed è rientrato in gruppo: il giocatore ha svolto lo stesso programma dei compagni alla ripresa. Sul terreno di gioco si sono allenati con grande intensità anche Kouamè, Pandev e Sanabria rientrati dalle nazionali. Agudelo (reduce dal viaggio transoceanico) e Pinamonti (contusione con l’Under 21) sono rimasti a riposo. Al termine dell’allenamento, la squadra ha disputato una partitella. Alla seduta hanno partecipato sette Primavera (Bianchi, Da Cunha, Dumbravanu, Eboua, Raggio, Zennaro e Vodisek) a causa della mancanza di sei grifoni: Radu, El Yamiq, Schöne, Lerager, Ankersen e Romero tutti impegnati stasera con le rispettive nazionali.