QUI PEGLI: Bani indisponibile per Cagliari

Oggi giorno di riposo per il Genoa che riprenderà domani la preparazione per Cagliari. Arrivano notizie negative dall’infermeria: a Thorsby e Vitinha si è aggiunta l’indisponibilità del vice capitano Bani, che era uscito anzitempo con l’Empoli per un risentimento muscolare. Vieira farà il punto sulla squadra domani alle 15 nella conferenza stampa a Villa Rostan, nella pre-vigilia della sfida in Sardegna.