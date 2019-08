QUI MASONE: il Genoa torna ad allenarsi alle 17. Mancherà solo Agudelo

Il Genoa tornerà ad allenarsi alle ore 17 a Masone, comune nell’Appennino ligure alle spalle di Genova. Per il primo allenamento in Liguria dall’inizio della stagione allo stadio “Macciò”, sarà presente tantissimi tifosi, simpatizzanti e curiosi: presenti i soci del “Genoa Club Masone Filippo Pastorino”. Mancherà solo Agudelo di rientro domani sera dal viaggio in Colombia per perfezionare alcune pratiche. Mister Andreazzoli vuole la massima concentrazione dai propri uomini in vista del primo impegno ufficiale contro l’Imolese fuori casa in Coppa Italia.