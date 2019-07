Primocanale – Si raffredda la pista Rog, Kouame’ per ora resta, Everton su Biraschi

Rog del Napoli più lontano, Kouamé per ora resta col Torino che però insiste, intanto De La Vega probabilmente non arriva più. Per il mercato c’è tempo e il Genoa non ha fretta.

Intanto i rossoblu’ si sono radunati in un albergo del Ponente di Genova in vista della partenza del ritiro di Neustift. Il Grifone resterà in Austria sino alla mattina del 20 luglio, quando partirà per Gueugnon in Francia per giocare in amichevole col Lione. La seconda parte del ritiro si svolgerà a Gais in Alto Adige.

Tutti i calciatori nelle ultime ore sono arrivati e sono pronti a ripartire. E’ un Genoa con qualche faccia nuova e con tanti giocatori che dovranno per forza essere ceduti da Spinelli a E Yamiq. Ma il tecnico Andreazzoli li vuole osservare tutti da vicino: il suo compito, la sua sfida è quella di dare gioco e ordine ad una squadra che è reduce da una drammatica salvezza con tutte le scorie avvelenate che queste hanno lasciato nell’ambiente.

Per questo punta sin dalla sua presentazione su sacrificio, lavoro e senso di appartenenza. Dovrà fare i conti il tecnico anche su possibili cessioni, come quella di Biraschi, perché il Genoa ha bisogno anche di monetizzare. Sul difensore non solo Atalanta e Lazio ma pure l’Everton: la richiesta è di 10 milioni. Da lunedì parlerà di nuovo un po’ il campo.

Giovanni Porcella – Primocanale

