Primocanale, la probabili formazione del Genoa contro la Lazio: le possibili varianti di Nicola

Sono diverse le possibili varianti di Davide Nicola per il Genoa che affronterà domenica la Lazio alle 12.30. Durante “Gradinata Nord”, in onda su Primocanale, si è avanzata l’ipotesi di Biraschi impiegato in difesa (con Ankersen esterno in mediana), oppure come esterno destro di centrocampo: nel secondo caso Goldaniga potrebbe essere schierato nel reparto arretrato. A centrocampo si attende che sia sciolta la riserva sulle condizione di Schöne: se non ce la farà, spazio a Cassata. Completano il reparto Behrami e Jagiello, mentre Criscito sarà a sinistra. In attacco Sanabria e Pandev con Pinamonti possibile alternativa al macedone. Nella prossima pagina, il confronto statistico tra il Davide rossoblù e il Golia biancoceleste.