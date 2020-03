Primocanale – Coronavirus: torna a crescere in Liguria il numero di contagiati giornalieri

Torna a crescere il numero dei contagiati giornalieri al Coronavirus in Liguria. Il nuovo aggiornamento dei dati spiega che sono 2262 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 236 in più rispetto a ieri. (Il dato di mercoledì parlava di 162 contagiati in più in un giorno, mentre quello di martedì di 172 persone contagiate al giorno).

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 1152 sono gli ospedalizzati, di cui 154 in terapia intensiva, sono al domicilio 873 persone (123 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 237. I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 23, le persone decedute dall’inizio dell’emergenza sono 280 (26 più di ieri).

IL BILANCIO DELLA LGURIA – I 1152 ospedalizzati sono così suddivisi: Asl1 – 182 (21 in terapia intensiva), Asl2 – 163 (22 in terapia intensiva), San Martino – 265 (45 in terapia intensiva), Evangelico – 65 (8 in terapia intensiva), Galliera – 143 (16 in terapia intensiva), Asl3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 12, Asl3 Villa Scassi – 139 (18 in terapia intensiva), Asl4 – 63 (9 in terapia intensiva), Asl5 – 120 (15 in terapia intensiva). Le persone in sorveglianza attiva sono 2272, così suddivise: Asl 1 – 631, Asl 2 – 529, Asl 3 – 325, Asl 4 – 297, Asl 5 – 490.

NAVE LUMINOSA A SAVONA – E’ morto all’ospedale San Paolo di Savona uno dei 10 passeggeri contagiati da Coronavirus sbarcati da Costa Luminosa e ricoverati in Liguria. L’uomo, un cittadino israeliano di 84 anni, è deceduto stamani. Lo si apprende a margine della riunione dell’unità di crisi che sta gestendo gli sbarchi dalla nave da crociera. Secondo quanto appreso, sono 40 a ora i positivi al Covid-19 tra i 435 marittimi di nazionalità indiana, filippina e indonesiana per i quali è in corso lo sbarco protetto dalla nave.

Le persone contagiate saranno trasferite in una struttura privata fuori Liguria individuata da Costa Crociere mentre gli altri raggiungeranno le regioni da cui, nelle prossime ore, è prevista la partenza dei voli charter per il rientro nei paesi d’origine. “Sono in corso i tamponi per l’equipaggio che si trova ancora a bordo – spiega l’assessore alla protezione civile regionale Giacomo Giampedrone -. In questo modo faremo in modo che sulla Costa Luminosa rimanga poco più di un centinaio di persone negative al Coronavirus per poi procedere con la sanificazione della nave”.

NUOVE TUTE E CASCHI AL SAN MARTINO – Sono arrivate nuove tute e caschi per il personale sanitario dell’ospedale San Martino di Genova impegnato nelle cure dei pazienti positivi al coronavirus (LEGGI QUI) .

CAMBIA IL MODULO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE – nel frattempo il ministro dell’Interno ha reso pubblico il nuovo modulo di autocertificazione da compilare per chi esce da casa per motivi di lavoro, salute o altre urgenze e necessità. si tratta della quarta versione uscita in poche settimane (LEGGI QUI) .

LA NAVE OSPEDALE – Sono stati autorizzati e sono partiti i lavori per adibire altre 25 cabine della nave-ospedale Gnv Splendid al ricovero di pazienti affetti da coronavirus che necessitano di cure a medio-bassa intensita’. Lo conferma Asl3. Il traghetto, trasformato a tempo di record in nave-ospedale, ospita già 25 pazienti provenienti dagli ospedali genovesi (LEGGI QUI) .

LA DOGANA DI GENOVA REQUISISCE 20 MILA MASCHERINE – I funzionari dell’agenzia delle Dogane di Genova hanno requisito 20.650 mascherine provenienti dalla Cina e dirette a un commerciante privato di Roma. Il carico è stato consegnato all’ospedale San Martino. I 23 pacchi con i Dpi erano arrivati con un volo a Malpensa. Da Milano erano stati caricati su un camion ed erano stati portati in un magazzino a Multedo per le procedure logistiche. Le mascherine sono state consegnate al Servizio Sanitario Regionale Ligure tramite la Protezione Civile.

