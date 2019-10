Primocanale – Andreazzoli si aggrappa a Zapata, Schöne e Pinamonti per vincere col Milan

Andreazzoli contro Giampaolo, soprattutto contro tutti. Sabato la sfida pesante dei tecnici di Genoa e Milan ai ferri corti con le rispettive squadre e soprattutto le società. I rossoneri hanno ottenuto fin qui due stiracchiate vittorie con Brescia e Verona e poi 4 sconfitte persino pesanti. Logico che al Milan siano in ebollizione, come nel club rossoblù.

Cinque punti in sei gare. Ballardini venne esonerato la stagione scorsa con una classifica nettamente migliore, ma solo un pareggino nelle ultime 4 partite. Il presidente Preziosi ha gia parlato con Rino Gattuso che però non incontrerà il suo passato al “diavolo” perché Andreazzoli sarà lui a sedersi ancora sulla panchina del Grifone. Si giocherà tutto lì, ma la candidatura di “ringhio” è tutt’altro che tramontata.

Gattuso nicchia ma il canale col Genoa è aperto. Come l’ex Roma Garcia per il Milan se dovesse saltare Giampaolo che è una specie di bestia nera per i rossoblù visto che ha ottenuto 4 vittorie su sei derby e gli altri due risultati sono stati pareggi. Insomma stavolta i conti potrebbe regolarli il Genoa a patto che torni quello visto nella prima parte del campionato. Scontati i rientri di Zapata, Schöne e Pinamonti i giubilati di lusso con la Lazio. E’ l’unica mossa che può fare Andreazzoli, oltre a non parlare piu’ di Radovanovic per proseguire miracolosamente la sua avventura qui che pareva gia’ al capolinea.

Giovanni Porcella – Tratto da Primocanale.it

CLICCA QUI PER COMMENTARE L’ARTICOLO SUL SITO DI PRIMOCANALE