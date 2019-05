Le date della sfida salvezza saranno rese note a breve. Milan e Udinese retrocesse in Primavera 2. Ecco tutti gli altri verdetti

Il play out salvezza tra Genoa ed Empoli sarà disputato con l’andata ad Arenzano e il ritorno in Toscana. Questo perché al termine della fase a girone, i rossoblù si sono classificati sotto agli azzurri: le date saranno rese note a breve. Ecco tutti i verdetti del Campionato Primavera 1: spicca la retrocessione del Milan in Primavera 2.

Inter e Atalanta

PLAYOFF

Roma-Chievo Verona

Torino-Fiorentina

PLAYOUT

Genoa-Empoli

RETROCESSE

Milan e Udinese