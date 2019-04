Primavera 1: mercoledì il Genoa si gioca la salvezza a Palermo

Scontro diretto per la salvezza per il Genoa Primavera dopodomani a Palermo. I ragazzi di mister Carlo Sabatini incontreranno al “Pasqualino” di Carini i rosanero che si trovano in piena zona play out a quattro punti di distacco dai rossoblù che non hanno squalificati e si presentano con l’organico quasi al completo. Domani mattina sosteranno la rifinitura ad Arenzano, poi la partenza per la Sicilia. Il match sarà trasmesso in diretta alle 15 in tv su Sportitalia e in Live Match su Pianetagenoa1893.net.