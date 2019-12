Primavera 1: grifoncini ad Empoli per ritrovare i tre punti

Gara impegnativa per i ragazzi di mister Chiappino, che domani sfideranno i ari età dell'Empoli per ritrovare i tanto agognati tre punti

Un brutto calo a livello di prestazione ha colpito il Genoa Primavera di mister Chiappino. Dopo il successo in rimonta contro il Pescara (risalente al 25 novembre), i grifoncini sono entrati in un tunnel di sconfitte che li ha visti perdere punti importanti contro Napoli e Sampdoria oltre che uscire agli ottavi di Coppa Italia contro la Fiorentina. Solo la sfida recuperata contro la Juventus il 4 dicembre, finita 2-2, ha permesso di smuovere un poco la graduatoria. Adesso, ritrovandosi al quarto posto a pari merito con la Roma, i rossoblù sono chiamati a reagire a questa brutta flessione ritrovando in terra toscana i tre punti. Sarà infatti l’Empoli il prossimo avversario con cui dovranno misurarsi sabato alle 14:30. Un contendente molto conosciuto dai grifoncini, che in questa stagione l’hanno già incontrato in Coppa e battuto alla lotteria dei calci di rigore. Nel weekend, poi, scenderanno in campo anche i ragazzi dell’Under 18 impegnati nella sfida contro l’Inter.