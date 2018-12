Il Giornale della Liguria: Prandelli, dubbi positivi e le certezze Criscito e Piatek

Cesare Prandelli ha dei “sani” dubbi in vista della partita con l’Atalanta. Lo ha spiegato in conferenza stampa e le sue parole sono state riprese da Il Giornale della Liguria e del Piemonte. «Avere dei dubbi equivale a dire che i giocatori mi stanno mettendo in difficoltà, tutti sono sullo stesso piano. La sconfitta di Roma? Analizzata come si deve e già messa da parte» spiega il tecnco del Genoa