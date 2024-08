Positivo il bilancio del Genoa in casa del Monza

Il bilancio del Genoa sul campo del Monza è da considerarsi positivo. Nei 23 precedenti tra le due squadre (1 in A, 20 in B e 2 in C1) il bilancio è 9 vittorie del Genoa, 10 pareggi e 4 successi del Monza con 26 gol fatti dai rossoblù e 13 dei biancorossi.

L’ultimo confronto dello scorso 10 dicembre (15a giornata) è l’unico giocato in serie A tra le due squadre. Il Genoa di Gilardino, reduce dall’opaco pareggio casalingo con l’Empoli, affronta il Monza dell’ex Palladino, avanti di 3 punti, con l’obiettivo di vincere e di staccarsi definitivamente dalla zona pericolosa della classifica. Dopo un primo tempo privo di emozioni, a parte un gol annullato al Monza per un nettissimo fuorigioco, nella ripresa la partita si sveglia. Al 61′ Retegui butta alle ortiche l’occasione per sbloccare il risultato sparando alto da centro area, all’83’ nell’unica azione degna di nota di tutto il secondo tempo il Monza parte di rimessa e Dany Mota finalizza in gol. Un minuto dopo è Dragusin ad avere l’occasione dell’1-1 ma davanti al portiere calcia sull’esterno della rete: alla fine Genoa sconfitto con l’ennesimo gol preso nel finale di partita.

Risalgono alla serie C1 (girone A) del 2005/2006 gli incroci precedenti a quello dello scorso campionato: un match durante la stagione regolare (14a giornata, 14 dicembre 2005, scialbo 0-0) e uno durante i playoff. Le due squadre si sono affrontate l’11 giugno 2006 nella partita di andata della finale per la promozione in serie B dopo che in semifinale il Genoa aveva superato con grande sofferenza la Salernitana e il Monza il Pavia con un pareggio in trasferta e un agevole 2-0 in casa. Il Genoa di Vavassori gioca una grande partita e nella ripresa ipoteca la promozione con i gol di Zaniolo al 54′ e Iliev al 67′. Nella gara di ritorno il Monza vince 1-0 ma è il Grifone a tornare in serie B dopo solo una stagione.

Il primo incontro ufficiale si è giocato in serie in B il 4 maggio 1952 (32a giornata) allo stadio San Gregorio poi ribattezzato Gino Alfonso Sada, la casa del Monza fino al 1987/88 quando venne inaugurato il Brianteo. Vittoria brianzola per 1-0 con rete di Cuzzoni al 45′ utile soprattutto ai biancorossi che terminarono il campionato con due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, deludente la stagione del Genoa chiusa al quinto posto.

Nella stagione successiva, 3 maggio 1953, il Genoa coglie la sua prima vittoria in Lombardia (1-0 con autorete di Magni al 56′) consolidando il primato in classifica conservato fino alla fine del campionato chiuso con la promozione in A.

Le altre vittorie del Genoa a Monza risalgono al 18 febbraio 1962 (23a giornata) 2-0 con doppietta di Bean; al 20 marzo 1966 (25a giornata) 4-1 con reti di Koebl al 24′, doppietta di Zigoni al 70′ e all’87’ e rigore di Locatelli all’82’, il momentaneo 1-1 grazie ad un’autorete di Bicicli al 64′; al febbraio 1972 (22a giornata) con rete di Bittolo su rigore all’80’; al 18 novembre 1979 (10a giornata) con rete di Manfrin su rigore al 27′ e col monzese Ferrari che al 90′ si fa parare un calcio di rigore da Girardi (CLICCA QUI PER VEDERE LE IMMAGINI); al 15 marzo 1981 (25a giornata) 2-0 firmato Russo al 47′ e Caneo all’80’; al 20 settembre 1998 (31a giornata) 2-0 firmato Francioso 62′ e Piovanelli al 95′; e infine all’8 aprile 2001 (30a giornata) 5-1 degli uomini del prof. Scoglio con tripletta ancora di Francioso (4′, 6′ e su rigore al 49′) e doppietta di Carparelli (53′ e 62′); del futuro genoano Zanini all’87’ l’inutile rete biancorossa.

Tra i pareggi merita menzione l’1-1 del 3 giugno 1973 (36a giornata), con vantaggio monzese di Pepe al 5′ e pareggio di Sidio Corradi su rigore al 18′, che sancì la matematica promozione in serie A del Genoa guidato da Arturo “Sandokan” Silvestri.

Francesco Patrone