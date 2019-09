Pellegri nelle tendenze di Twitter grazie a Selvaggia Lucarelli

Pietro Pellegri è tornato sulla cresta dell’onda: stavolta però non è per le sue prodezze con la maglia del Monaco, ma per essere entrato nelle tendenze di Twitter. L’ex attaccante del Genoa è entrato nella “hit parade” del social, grazie a un tweet di Selvaggia Lucarelli. La giornalista del Fatto Quotidiano, tifosa del Grifone, ha scritto: «Se un 16enne come Pellegri corre dietro a un pallone girando il mondo, sacrificando adolescenza e amicizie è un figo. Se una 16enne parla di ambiente girando il mondo, sacrificando adolescenza e amicizie, è una cretina, fenomeno da circo, stronzetta. Curatevi». Piccola precisazione: Pellegri ha compiuto 18 anni lo scorso marzo, dunque il paragone è impreciso.

Se un 16enne come Pellegri corre dietro a un pallone girando il mondo, sacrificando adolescenza e amicizie è un figo. Se una 16enne parla di ambiente girando il mondo, sacrificando adolescenza e amicizie, è una cretina, fenomeno da circo, stronzetta. Curatevi. #gretathumberg Accetta i statistics, marketing per visualizzare questo contenuto. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 26, 2019