Pedullà: «Andreazzoli, la fiducia di Preziosi non c’è più. Ha una sola chance»

Attraverso il proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà giornalista di Sportitalia riporta un aggiornamento della situazione di Aurelio Andreazzoli: «Rino Gattuso è all’estero, rientrerà nelle prossime ore. Il Genoa gioca sabato sera contro il Milan e siamo ormai a lunedì. Una situazione che può dare una chance ad Andreazzoli soprattutto per mancanza di tempo. Ma che non ci sia più fiducia nei riguardi del tecnico rossoblù è confermato dal fatto che i contatti tra Preziosi e Gattuso siano antecedenti alla sconfitta in casa della Lazio. Altrimenti non sarebbe stata fatta alcuna mossa. Vi avevamo parlato di un possibile incontro tra Preziosi e Gattuso, nulla cambia anche se arriveranno smentite. A maggior ragione se Andreazzoli, per questioni di tempistica con Gattuso ancora all’estero e con una partita in programma sabato, dovesse avere l’ultima chance contro il Milan. Malgrado una fiducia, quella di Preziosi, ormai ai minimi dopo appena sei giornate».