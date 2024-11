Parma-Genoa, probabili formazioni: Balotelli dal primo minuto o in corso di gara?

Domani sera il Genoa giocherà a Parma il primo di tre match (poi con Como e Cagliari) importantissimi per la permanenza in serie A. Alberto Gilardino dovrebbe tornare al 3-5-2 con una formazione (come vedremo in seguito) obbligata, a causa degli infortuni. Il dubbio che assale i tifosi rossoblù è però uno soltanto: Balotelli, convocato per la prima volta ma ha un’autonomia per ora limitata, giocherà dal primo minuto oppure entrerà in corso di gara? Considerate le dichiarazioni “conservative” del tecnico, Balotelli potrebbe essere schierato nella ripresa: ma potrebbe anche decidere per un impiego a sorpresa a inizio gara per disorientare gli avversari. Per ora certezze non ve ne sono: si accettano scommesse sull’ingresso di Supermario in campo.

Balotelli a parte, il Grifone dovrebbe essere schierato con Vogliacco, Vasquez e Matturro in difesa. Centrocampo: sugli esterni Sabelli e Martin dovrebbero contenere Valeri e Coulibaly e proporsi al cross in fase offensiva. In mediana Frendrup-Badelj-Thorsby. La coppia d’attacco Pinamonti-Ekhator che ha ben funzionato con la Fiorentina, dovrebbe essere confermata: a meno che non ci sia Balotelli, magari a far coppia col centravanti trentino. Fischio d’inizio dell’arbitro Guida alle ore 18:30: passo e chiudo!