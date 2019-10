Pandev, doppia sfida: prima Lewandowski poi la titolarità a Parma

Riecco Goran Pandev, riecco il Professore. Nel momento del bisogno torna sempre di moda il giocatore più tecnico del Genoa. Esperienza e qualità, binomio che a trentasei anni fa ancora la differenza su ogni campo. A cominciare dalla Nazionale. L’attaccante rossoblù è stato decisivo nella recente vittoria della Macedonia del Nord contro la Slovenia di Ilicic: un assist da quindici carati in favore del napoletano Elmas e 2-1 a Skopjie. La qualificazione al campionato Europeo del 2020 adesso non è più un pensiero blasfemo per una rappresentativa calcisticamente poco avvezza ai grandi palcoscenici ma in netta crescita negli ultimi anni.

Pandev è pronto a riprendersi il Genoa, cosa che di recente gli è riuscito poco. Nella stagione in corso è sempre subentrato senza mai riuscire a convincere Andreazzoli. Ottanta minuti in sei gare, praticamente niente: ciononostante contro il Milan è stato decisivo nell’imbeccata di Kouamé che ha portato al rigore di Schöne. Dopo quella partita le gerarchie in casa Genoa si sono rimischiate e la maglia da titolare è tornata in palio per la gara con il Parma, in programma tra otto giorni al Tardini. Il macedone vuole essere protagonista e le prestazioni con la Macedonia del Nord saranno dirimenti.

Pandev è una garanzia di risultato sia dall’inizio che a partita in atto. L’unica controindicazione è l’autonomia atletica di all’incirca un’ora di gioco. Due terzi di gara, insomma. Quel tanto che può bastare al Professore per inventarsi una giocata delle sue, come contro la Lazio quando nel solo secondo tempo riuscì in ventitré passaggi. Un bicchiere d’acqua fresca nel deserto rossoblù dell’Olimpico. Il macedone dovrà essere perfetto anche domani a Varsavia contro la Polonia di Lewandowski, in gol già diciotto volte nelle competizioni stagionali. Prima la qualificazione all’Europeo, poi una maglia da titolare a Parma. Riecco Goran Pandev, riecco il Professore.