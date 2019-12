Oltre un migliaio di biglietti acquistati in prevendita per Genoa-Ascoli

Sono oltre un migliaio i biglietti acquistati in prevendita per Genoa-Ascoli, in programma alle 18, allo stadio Luigi Ferraris. Dalle Marche arriveranno oltre un centinaio di tifosi con pullman e pulmini. I botteghini dello stadio, in via Monnet, entreranno in servizio a partire dalle 15. I tagliandi saranno disponibili per tutto il giorno anche al Ticket Office del GMS al Porto Antico, aperto dalle 10, presso le ricevitorie Ticketone e on-line su www-sport.ticketone.it.

Prezzi (*ridotto: da 8 a 14 anni non compiuti): Tribuna Inferiore: 40 euro, (*20 euro), Tribuna Superba: 100 euro, Distinti: 15 euro, (*5 euro), Gradinata Nord: 10 euro, (*5 euro), Settore Ospiti: 10 euro, (*5 euro).