Nel 2018 l’ultima vittoria casalinga contro l’Empoli

Sono 16 i precedenti tra Genoa ed Empoli al Ferraris che vanno così suddivisi: 7 in serie A, 8 in serie B e 1 in serie C, con un bilancio di 6 vittorie del Genoa, 8 pareggi e 2 successi empolesi (24-18 per i rossoblù il computo delle reti). Limitatamente alla Serie A il bilancio dice 2 vittorie del Grifone, una toscana e 4 pareggi. Tra i precedenti ricordiamo anche due confronti in Coppa Italia: il 5-1 del Grifone del 15 settembre 1999 nella gara decisiva nel girone di primo turno (Moscardi su rigore al 2’, Mutarelli al 39’, Atzeni al 58’, Franceschini al 67’ e Carparelli ancora su penalty all’84’ per il Grifone, Tarantino sempre dal dischetto a inizio ripresa per i toscani), l’1-0 empolese (rigore di Nicola Pozzi al 18’) nella gara di ritorno degli ottavi di finale (all’andata sempre 1-0 per i toscani) disputata il 6 dicembre 2006.

L’ultimo incrocio in campionato risale al 2 dicembre 2023 (14a giornata): il Genoa cerca una vittoria per staccare l’Empoli e di conseguenza la zona pericolosa della classifica. Nel primo tempo la squadra di Gilardino crea tante occasioni tra cui una traversa colpita da Messias al 31′ e sblocca il risultato con una rasoiata di Malinvoskyi da fuori area al 36′. Nella ripresa la squadra allenata dall’ex Andreazzoli aumenta di inetensità e trova il pareggio con Cancellieri al 66′ solissimo a colpire di testa. Nel finale il Genoa prova a vincere la partita ma l’unica occasione vera è per Fini che all’82’ sfiora il palo: 1-1 il risultato definitivo.

Altro pareggio il 6 marzo 2022 (28a giornata): 0-0 dopo una partita giocata meglio dal Genoa all’epoca ultimo in classifica. Si trattò del sesto pareggio consecutivo della gestione Blessin: diverse occasioni, forse un rigore negato ma la partita registrò la difficoltà della squadra ad andare a rete che poi alla fine risultò determinante per il campionato concluso con la retrocessione.

L’ultima vittoria è datata 26 agosto 2018 (2a giornata): il Genoa di Ballardini, con la maglia listata a lutto per la tragedia del crollo di Ponte Morandi avvenuta il 14 agosto, sconfisse i toscani del futuro allenatore rossoblù Andreazzoli col risultato di 2-1 grazie ad un primo tempo spumeggiante condito dalle reti di Piatek al 6′ e Kouamé al 18′ (nella foto). Nella ripresa il Genoa si limitò a contenere la reazione empolese che si concretizzò solo nel recupero con il gol di Mraz al 94′.

Un altro 0-0 si è registrato il 16 ottobre 2016 (8a giornata): nonostante l’inferiorità numerica (Lazovic espulso per doppia ammonizione nel primo tempo) Genoa vicino al vantaggio in varie occasioni. Da segnalare anche un gol regolare annullato a Rigoni e l’allontanamento di Juric dalla panchina per proteste.

Gli altri confronti con i toscani sono datati: 6 marzo 2016 (28a giornata) quando il Grifone si era imposto per 1-0 grazie alla rete di Rigoni al 4’ della ripresa; lunedì 20 ottobre 2014 (7a giornata) match terminato 1-1 con i gol di Bertolacci per il Grifone al 14’ e Tonelli al 77’ (rete viziata da un fallo di mano non visto); 27 aprile 2008 (35a giornata) quando il Genoa, ormai appagato per la conquista della salvezza, era stato sconfitto per 1-0 (rete decisiva di Ignazio Abate al 15’ del primo tempo) da un Empoli ancora bisognoso di punti salvezza.

Il primo confronto ufficiale tra le due formazioni a Genova risale al 9 maggio 1971, 33a giornata del girone B di serie C. Il Genoa, lanciato in un testa a testa con la Spal per la promozione, vince 1-0 grazie a un gol di Cini a inizio ripresa e consolida il primato in classifica che manterrà fino alla fine del campionato risalendo così immediatamente in serie B.

Le due squadre si rincontrano successivamente al Ferraris quattordici anni dopo nell’ultima giornata di un campionato cadetto avaro di emozioni per il Grifone: il 16 giugno 1985 finisce 1-1 con reti dell’olandese Ian Peters per il Genoa e pareggio dell’empolese Cinello.

L’anno successivo le due squadre sono in corsa per la promozione e l’8 dicembre 1985 (14a giornata) la partita finisce 2-2 con il Genoa rimontato due volte: dapprima un rigore di Cecconi allo scadere del primo tempo pareggia la rete di “Rambo” Policano del 21’, successivamente è Casaroli a ristabilire la parità a otto dal termine dopo il nuovo vantaggio genoano firmato da Butti al 73’.

Nuovo match il 31 dicembre 1988 (16a giornata di Serie B) è ancora 2-2 con gli uomini del prof. Scoglio, alla fine promossi in serie A, due volte in vantaggio grazie alla doppietta di Quaggiotto all’8’ e su rigore al 70’ ma due volte raggiunti da Vignola al 49’ e da Ciccio Baiano all’80’.

La vittoria per 3-1 del 25 maggio 1997 alla 36a giornata (Pisano al 6’ e su rigore al 39’, Goossens al 29′ e rete azzurra di Amoroso al 44’) sembra decisiva per la promozione degli uomini di Perotti poi, purtroppo, sfumata la domenica successiva nella “fatal” Ravenna.

Negli anni successivi ancora confronti in serie B: 3-1 per il Genoa nell’anticipo televisivo della 12a giornata di venerdì 19 novembre 1999 (doppietta di Carparelli all’11’ e al 92’, gol di Manfredini al 56’ e rete empolese di Saudati al 58’); vittoria empolese (la prima della storia) l’11 febbraio 2001 alla 22a giornata (doppietta dell’emergente Totò Di Natale al 14’ e al 75’ e gol rossoblù di Carparelli al 71’); e un rocambolesco 3-3 il 16 dicembre 2001 alla 17a giornata (tre volte Genoa avanti con Francioso all’11’, al 27’ su rigore e al 41’ e tre volte raggiunto da Maccarone al 17’, Rocchi al 33’ e ancora “Big Mac” su rigore al 78’).

Infine, la partita più emozionante della serie è, senza dubbio, quella del 9 dicembre 2004: big match della 18a giornata. In un Ferraris stracolmo, ribollente di tifo ed eccitato anche dalla visita del grande campione del passato Abbadie, il Genoa di Cosmi, che sta dominando il campionato, sconfigge l’Empoli al termine di una partita epica. I toscani passano per primi al 33’ con Vannucchi ma poi il “Principe” Milito al 41’, capitan Tedesco al 43’ e Zanini al 66’ (CLICCA QUI PER VEDERE LE IMMAGINI) con un memorabile colpo di tacco al termine di un contropiede esaltante lanciato da Lazetic ribaltano il risultato. Finisce 3-2 per il Grifone (il secondo gol di Vannucchi al 74’ vale solo per le statistiche,) che va così in fuga mantenendo la testa della classifica fino alla fine e ottenendo quindi una splendida promozione in Serie A poi, però, cancellata dalle note vicende giudiziarie.

Francesco Patrone

RIPRODUZIONE DELL’ARTICOLO CONSENTITA SOLO PER ESTRATTO PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE: WWW.PIANETAGENOA1893.NET