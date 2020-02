Nel 2010 un altro precedente a porte chiuse tra Genoa e Milan: 1-0 al Ferraris per il Grifone

I rossoblù non vincono nella San Siro rossonera dall'aprile 2015 (3-1, in gol anche Iago Falque)

Lunch match a San Siro tra Milan e Genoa in programma per pochi intimi: a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus la partita si giocherà a porte chiuse. Non si tratta però di un inedito tra le due squadre: il 9 maggio 2010, a causa di una scritta intimidatoria contro la tifoseria genoana apparsa alcuni giorni prima su un muro a Milano, le autorità decisero (assurdamente) la disputa della partita al Ferraris senza pubblico. Vinse il Genoa per 1-0 con gol di Sculli.

Dopodomani sul prato del Meazza scenderanno in campo ben 27 scudetti (18 del Milan e 9 del Grifone): quella tra rossoneri e rossoblu si può considerare come una delle sfide con più titolalte d’Italia. Il bilancio dei 65 precedenti di campionato (di cui uno di serie B nel 1980-81, 2-0 per il Milan) giocati a Milano è nettamente a vantaggio della formazione rossonera. Sono infatti 39 i successi del Diavolo, 17 i pareggi e 9 le vittorie del Grifone; 115 reti realizzate dal Milan, 60 dal Genoa. Alle statistiche bisogna anche aggiungere 3 partite di Coppa Italia (2 vittorie per i padroni di casa e un pareggio, con 5 gol del Milan e 3 del Genoa). Bisogna ricordare che la partita del 6 settembre 1993 (2a giornata) si giocò in campo neutro a Napoli. Il Milan aveva infatti il campo squalificato a causa degli incidenti della stagione prima tra milanisti e sampdoriani in una stazione ferroviaria nei pressi di Brescia. 1-0 il risultato finale con gol di Massaro al 40’.

L’ultimo precedente risale al 31 ottobre 2018: recupero della prima giornata programmata per il 19 agosto ma rinviata a causa del crollo del Ponte Morandi a Genova di cinque giorni prima. Milan avanti con l’ex Suso al 4′ con un gran tiro da fuori area, il Genoa reagisce e al 55′ Kouamè trova una traiettoria beffarda per Donnarumma complice una deviazione di Romagnoli. Quando il pareggio sembrava cosa fatta al 91′ il patatrac: Radu esce male su un corss dalla trequarti il pallone finisce al limite dell’area allo stesso Romagnoli che inventa un pallonetto incredibile: 2-1 per il Milan e Genoa sconfitto immeritatamente.

Meglio era andata il 22 ottobre 2017 (9a giornata): il Genoa, sempre con Juric in panchina, strappa un prezioso 0-0 al Meazza sfruttando anche la superiorità numerica per l’espulsione di Bonucci al 25′ (gomitata a Rosi vista dal VAR). Per l’allenatore croato si tratta dell’ultimo punto conquistato sulla panchina rossoblù in stagione: poi arriveranno tre sconfitte (una nel derby) e il conseguente esonero (CLICCA QUI PER VEDERE LE IMMAGINI)

La partita del 18 marzo 2017 (29a giornata) e si è conclusa con l’ennesima vittoria del Milan per 1-0 (questo risultato si è registrato per ben 9 volte negli ultimi 17 incontri) in un brutto match deciso al 33’ da un gol di Mati Fernandez. E’ stata sconfitta anche l’anno precedente: 14 febbraio 2016 (25a giornata) nell’anticipo delle 12.30. I rossoneri si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Bacca al 5’, Honda al 63’ e di Cerci che al 92’ rende meno amara la sconfitta.

Meglio era andata il 29 aprile 2015 (33a giornata) quando il Grifone, dopo quasi 57 anni di astinenza, era riuscito nell’impresa di riconquistare la Milano rossonera imponendosi per 3-1. Bertolacci al 37’, Niang al 4’ della ripresa e Falque su rigore al 93’ le reti rossoblù al Meazza. Di Mexes al 66’ con una sventola da fuori il gol del momentaneo 1-2.

La vittoria precedente risaliva al lontanissimo 25 maggio 1958. Allora, si giocava la trentaquattresima e ultima giornata, il Genoa si impose con un sonante 5-1 firmato dalla tripletta di Paolo Barison (36’, 78’ e 81’) e dalla doppietta di Abbadie (17’ e 23’). Su rigore trasformato da Fontana al 51’ l’unica segnatura del Milan.

Genoa indenne a San Siro anche il 23 novembre 2013 (13a giornata): ottimo pareggio della banda di Gasperini per 1-1. Milan avanti dopo 4’ con Kakà servito da De Jong ma Genoa capace di pareggiare solo dopo 5 minuti grazie a un rigore trasformato da Gilardino decretato dopo un fallo su Vrsaljko. Gran merito del risultato positivo va attribuito a Perin che al 36’ para un rigore a Balotelli (dubbio il fallo di Manfredini che viene espulso) e salva in altre tre circostanze il risultato. Prima di quello, Genoa imbattuto anche il 28 gennaio 2009 quando alla punizione di Beckham rispose nel finale un gol di Diego Milito per il definitivo 1-1.

In tempi recenti ci sono da registrare, tuttavia, le tante sconfitte compreso il pesante 2-5 del gennaio 2010 (con tre rigori per il Milan, di cui uno parato da Amelia, e la doppietta di Borriello a ribaltare l’iniziale vantaggio genoano di Sculli. Di Suazo nel finale l’altra rete rossoblù). Genoa indenne anche nel dicembre ’76 (2-2 con gol di Ghetti e Damiani) nel settembre ’77 (2-2 con doppietta ancora di “Flipper”), nel dicembre ’81 (0-0), e nel novembre ’91 (1-1 con vantaggio iniziale di Skuhravy e pareggio su rigore dubbio di Van Basten a 5’ dal termine).

Detto delle vittorie del 1958 e del 2015, ripercorriamo gli altri sette successi del Grifone in casa del Diavolo.

7 marzo 1920, sesta giornata del Girone di Semifinale Nazionale A, campo di Viale Lombardia: 2-0 con reti di Angelo Della Casa al 40’ e del grande Aristodemo Santamaria al 68’.

4 febbraio 1923, dodicesima giornata Lega Nord, Girone B, campo di Viale Lombardia: 3-1 con reti di Edoardo Catto, pareggio milanista di Santagostino e doppietta nella ripresa del solito Santamaria. Il Genoa vincerà il suo ottavo scudetto da imbattuto: in 28 incontri 22 vittorie e 6 pareggi, 75 reti fatte e 22 subite.

7 marzo 1926, tredicesima giornata, Lega Nord, Girone B, campo di Viale Lombardia: 3-1 con doppietta di Catto nel primo tempo e gol di Levratto nella ripresa (momentaneo pareggio rossonero di Muller).

1 luglio 1928, dodicesima giornata, Girone Finale, campo di San Siro (il Milan ci gioca dal ‘26/’27): 2-1 firmato da Giovanni Chiecchi (33 gol in 70 presenze dal ’27 al ’31) e Catto nel primo tempo e inutile gol di Aigotti nel finale. Il Genoa guidato da Renzo De Vecchi finì secondo a sole due lunghezze dal Torino campione.

6 luglio 1930, trentaquattresima e ultima giornata di campionato, da quella stagione chiamata Serie A e diventata a girone unico, campo di San Siro: 2-0 con gol di Levratto ed Elvio Banchero che realizzarono 32 reti in due (17 Banchero, 15 Levratto). Il Genoa, sempre con De Vecchi in panchina, chiuse con uno splendido secondo posto a sole due lunghezze dall’Inter campione, mentre il Milan si piazzò in un anonimo 11° posto.

24 maggio 1931, ventottesima giornata, campo di San Siro: 2-1. Nella ripresa il mediano Berrardo Frisoni e Ottorino Casanova ribaltano l’iniziale vantaggio milanista di Magnozzi. Alla guida tecnica c’era l’ungherese Géza Székány che, nonostante, un buon quarto posto finale (il Milan finì a metà classifica) non ebbe la conferma dal presidente Ardissone che preferì affidare la squadra a Luigi Burlando.

9 ottobre 1938, quarta giornata, campo di San Siro: 2-1 con reti di Mario Perazzolo al 28’, pareggio rossonero del centravanti Aldo Boffi al 39’ (laureatosi poi capocannoniere con il bolognese Puricelli siglando 19 reti) e gol decisivo di Aldo Morselli al 71’ che in quella stagione realizzò il record personale di segnature con 10 reti. Gli autarchici Genova 1893 (guidato dal grande Garbutt ) e Milano conquistarono rispettivamente un ottimo quarto posto e una deludente nona posizione.

Il primo incontro giocato a Milano si sarebbe dovuto disputare l’8 aprile 1906 per la sesta giornata del girone finale ma il Genoa, perso ormai definitivamente il titolo, preferì rinunciare e venne sconfitto così a tavolino per 2-0. La rinuncia fu una protesta della società contro la Federazione che decise la ripetizione della partita con la Juventus del turno precedente.

Il primo effettivo match giocato dal Genoa a Milano contro il Milan si disputò quindi il 13 febbraio 1910 sul campo di Porta Monforte: finì 1-0 per i rossoneri con gol di Achille Brioschi al 32’.

