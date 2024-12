MILAN-GENOA 0-0 FINALE LIVE MATCH

Buonasera a tutti i lettori e lettrici rossoblù di Pianetagenoa1893.net e benvenuti a Milan-Genoa, sedicesima giornata del torneo di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45, dirige l’incontro l’internazionale Guida. Clicca qui per accedere al nostro live match.

La cronaca di Milan-Genoa 0-0

90+5° É finita: Milan-Genoa 0-0. Rossoneri subissati di fischi per la prestazione in campo, cori di contestazione verso la proprietà americana: San Siro è un guazzabuglio di imprecisa contestazione verso squadra, allenatore e dirigenza. A ogni buon conto, il Genoa rimedia un punto e seguita a mantenere la porta inviolata, ora per 272 minuti. É tutto per questa cronaca, restate su Pianetageano1893.net per l’ampio post partita. Il più cordiale saluto da Alessandro Legnazzi

90+2° Calcio di punizione sui ventidue metri battuto male da Martin: era forse una posizione per un destro, come Vitinha, anziché un mancino come l’ex Mainz

90+1° Esce Zanoli, A. Entra Norton-Cuffy, B.

90° Concessi quattro minuti di recupero

86° Rejinders vince il contrasto e ribalta il campo presidiato dal Genoa, soluzione per Leão che tocca per Morata il quale calcia da discreta posizione ma trova una deviazione

79° Traversa di Morata! Milan vicinissimo al vantaggio: appoggio sbagliato da Sabelli, palla raccolta da Jimenez e poi suggerimento di Rejinders per lo spagnolo che colpisce il montante da posizione ravvicinata

78° Esce Miretti, F. Entra Vitinha, V.

78° Martin finisce ko: il terzino spagnolo scivola con il piede d’appoggio destro, ma pare continuare la partita

77° Esce Chukwueze Entra Okafor

76° Intercetto del Milan e contropiede quattro contro quattro scatenato da Rejinders, appoggio per Morata che sterza ma apre troppo il sinistro e mette sul fondo

68° Rejinders graziato di un cartellino giallo su Frendrup piuttosto solare, il Meazza ha mugugnato all’unisono per la chiamata sbagliata dell’arbitro

62° Bruttissimo disimpegno di Pinamonti che regala palla al Milan, filtrante per Morata che messo all’ala destra tocca all’indietro per nessuno e il Genoa si salva

61° Esce Liberali Entra Camarda

58° Bani ha rimediato un pestone da Leão all’altezza del piede-caviglia destra: precauzionalmente si scalda Matturro

54° Intercetto di Frendrup che tarda un tempo, anzi due, se non tre prima di darla sulla corsa a Zanoli: Fofana allontana il cross con il tacco

46° Meno di un minuto dall’inizio e subito palla gol per il Milan: Chukwueze trova Emerson che di testa impegna Leali con una grande parata sul secondo palo

46° Esce Abraham Entra Morata

46° Esce Vogliacco, A. Entra Sabelli, S.

Ore 21:54 Via al secondo tempo di Milan-Genoa

45+2° Intervallo: Milan-Genoa 0-0

45° Concessi due minuti di recupero

44° Conclusione dalla distanza di Jimenez deviata da Vasquez, presa di Leali che non si fa distrarre

43° Ammonizione Zanoli, A. Fallo su Jimenez, scelta corretta del direttore di gara

42° Percussione di Miretti assorbita da Liberali: il calciatore del Genoa reclama il rigore ma Guida fa bene a lasciar correre

41° Cross di Emerson per Rejinders anticipato in via del tutto provvidenziale da Badelj, il croato toglie la palla da volée dell’olandese

34° Cross sul secondo palo del Milan che trova il solito Thorsby (sempre presente sulle palle alte) ma il norvegese libera su Badelj: il rimpallo per poco non termina in rete, attento Leali a smanacciare togliendola dal vertice basso alla sua sinistra

32° Azione di Miretti che mette al centro una palla ben lavorata da Pinamonti, bravo Thiaw che con intelligenza posizionale anticipa l’inserimento dei centrocampisti del Grifone e allontana la palla

31° Leão rientra in campo, sembra capace di completare il primo tempo

29° Epistassi per Leão, costretto ad uscire momentaneamente dal campo

26° Calcio di punizione battuto dal Milan, ottimo colpo di testa di Vasquez che libera su Thiaw che avrebbe colpito tranquillamente: il centrale della squadra di casa pare, però, aver riportato la peggio a causa di una testata

23° Punizione per il Milan da posizione defilata, tocco per Rejinders e tiro dell’olandese deviato in angolo: palla gol per i rossoneri che hanno preso il comando del gioco

22° Ammonizione Vogliacco, A. Entrata su Jimenez, decisione corretta

21° Il Milan protesta, forse a ragione, per un calcio di rigore: Miretti apre la gamba e tocca Liberali. Guida non vede, il Var non può intervenire poiché non si tratta di un chiaro ed evidente errore

17° Miretti cerca il gol da oratorio puntando Maignan da centrocampo, tentativo a dir poco velleitario di dare una pedata alla palla

13° Brutta palla in uscita di Bani, tocco di Rejinders per Abraham che calcia male: l’olandese poteva smistare per Leão anziché per il centravanti inglese

8° Conclusione da fuori area di Rejinders, calciatore certamente più pericoloso del Milan: Leali si rifugia in angolo

Ore 20:49 Squadre in campo, è tutto pronto per Milan-Genoa. Si parte, buon divertimento!

