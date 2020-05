Massimo Donelli: «Per i quotidiani Romero è uno e trino»

Cristian Romero si fa in tre per le notizie di calciomercato e viene assegnato contemporaneamente ad altrettanti club. Lo spiega stamane ironicamente su Twitter Massimo Donelli, giornalista e tifoso del Genoa: «Stamane ho scoperto che Romero è uno e trino. Infatti, Repubblica lo dà al Barcellona e Tuttosport lo dà, a pagina 10, al Napoli e, a pagina 11, alla Fiorentina. È la stampa bellezza!». Riccardo Brilli gli risponde: «Oh ma in qualche modo, anche in periodo di lockdown, le pagine bisogna riempirle, sennò si gira l’occhio. Ma ti dirò di più: leggo che è affiancato anche all’Atalanta». Come si dice in Liguria, Romero è un po’ come «A Bella de Turiggia che tütti voean e nisciün a piggia» (La bella di Torriglia che tutti la volevano e nessuno la piglia).

