Marroccu a Telenord: «Ringrazio tutti i nostri tifosi, sono stati fantastici»

«E’ stata un’esperienza veramente unica. Il pubblico ha applaudito la squadra ma meritava di essere applaudito». Il direttore sportivo del Genoa, Francesco Marroccu, è intervenuto a “We Are Genoa” su Telenord dopo la sconfitta a testa alta contro la Lazio. Il dirigente rossoblù ci tiene a sottolineare: «Siamo usciti sconfitti, ma ho tanta riconoscenza nei confronti del pubblico genoano. Era doveroso intervenire per ringraziare tutti i nostri tifosi: sono stati fantastici».

Destro e Jago Falque in netta ripresa? «Sono d’accordo. E’ una squadra che può contare su 26-27 giocatori allo stesso livelli: per ora è un problema per l’allenatore, ma verso la fine del torneo costituirà un plusvalore. E’ un gruppo unito».

Infine, Marroccu parla sulla decisione di giocare a porte chiuse a causa dei pericoli di contagio del Coronavirus: «La salute delle persone viene innanzitutto, poi ci sono gli aspetti economici: noi come mondo calcio dobbiamo adeguarci e pensare al bene della collettività».