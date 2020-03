Lutto nel mondo Genoa: è scomparso Emilio Caprile

I funerali dell'ex ala sinistra rossoblù si terranno sabato alle ore 10 nella chiesa dei Santi Pietro e Bernardo alla Foce in via Nizza

Un grave lutto ha colpito stasera il mondo Genoa. E’ morto a 91 anni Emilio Caprile, dopo una lunga malattia. Ex giocatore di Genoa, Sestrese, Legnano, della Nazionale Italiana (due presenze con convocazione, senza scendere in campo nelle due partite disputate alla Coppa Rimet 1950 in Brasile), Juventus (con cui vinse lo Scudetto nel 1951/1952), Lazio e Como. Era un’ala sinistra molto veloce: era un grande tifoso del Grifone. I funerali si terranno sabato alle ore 10 nella chiesa dei Santi Pietro e Bernardo alla Foce in via Nizza.

