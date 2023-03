LIVE VIDEO, Genoa-Cosenza: commenti in “La voce del Patrone rossoblù” e ne “Il Salotto del Grifone” con Diego Pistacchi e Luca Russo

Il Genoa giocherà oggi contro il Cosenza al “Ferraris” (fischio d’inizio alle ore 20:30, live match su Pianetagenoa1893.net) e tornano i due live video di Pianetagenoa1893.net, sia sul nostro sito che sulle nostre due pagine Facebook (CLICCA QUI e QUI per accedere). Nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo Francesco Patrone esprimerà le proprie opinioni sulla prestazione della squadra di Gilardino e, inoltre, anche al termine della gara.

Sempre a fine partita ne “Il Salotto del Grifone”, Alessandro Legnazzi e Marco Liguori ospiteranno due rossoblù doc: Diego Pistacchi, giornalista de Il Giornale del Piemonte e della Liguria, e Luca Russo, giornalista, per commenti, dibattiti e analisi. In entrambi i programmi sarà possibile postare domande sulle nostre pagine Facebook. Appuntamento dunque nell’intervallo di Genoa-Cosenza e al termine con “La Voce del Patrone Rossoblù” in collegamento con Francesco Patrone; a seguire “Il Salotto del Grifone”. Vi aspettiamo numerosissimi!