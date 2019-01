LIVE Serie A – Fiorentina-Sampdoria 3-3, Spal-Bologna 1-1 FINALI

L'aggiornamento in diretta dei risultati delle due gare del pomeriggio con i marcatori

Buon pomeriggio a tutti i tifosi genoani dell’universo mondo rossoblù da Marco Liguori. Daremo su questo post l’aggiornamento in diretta dei risultati delle due gare del pomeriggio in serie A assieme ai marcatori. Nell’anticipo delle 12.30 l’Atalanta ha messo a segno una cinquina a Frosinone: Zapata col suo poker ha superato Piatek e raggiunto Cristiano Ronaldo in testa alla classifica cannonieri.

RISULTATI FINALI

Fiorentina-Sampdoria 3-3 PT: 34′ Muriel (F), 44′ Ramirez Espulsi: Fernandes 39′ (F). ST: 70′ Muriel (F), 82′ Quagliarella rig. (S), 85′ Quagliarella (S), 90+3 Pezzella (F)

Spal-Bologna 1-1 PT: 22′ Palacio (B). ST: 51′ annullato dal Var il gol di Antenucci (S), 63′ Kurtic (S)

Il Bologna terzultimo riduce per ora a sei punti il distacco dal Genoa: la Spal è a -2 dal Grifone.

Ore 12.30

Frosinone-Atalanta 0-5 11′ Mancini 44′ Zapata 47′ Zapata 64′ Zapata 73′ Zapata