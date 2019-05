LIVE SERIE A – Atalanta-Sassuolo 3-1, Cagliari-Udinese 1-2, Inter-Empoli 2-1, Roma-Parma 2-1, Spal-Milan 2-3 FINALI. IL GENOA RESTA IN SERIE A

Buonasera a tutti i tifosi genoani dell’universo mondo rossoblù da Marco Liguori. Riporteremo su questo post gli aggiornamenti in tempo reale di tutte le altre gare della serie A con un occhio di riguardo alla gara di San Siro: fischio d’inizio alle ore 20.30.

FINALE

Atalanta-Sassuolo 3-1 18 Berardi (S), 35′ Zapata (A), 53′ Gomez (A), 65′ Pasalic (A)

Cagliari-Udinese 1-2 17′ Pavoletti (C), 58′ Hallfredsson, 70′ De Maio

Inter-Empoli 2-1 51′ Keita (I), 60′ Icardi fallisce un rigore, 70′ miracolo di Handanovic su tiro di Farias, 76′ Traore (E), 81′ Nainggolan (I), 90+3 Brozovic annullato da Var

Roma-Parma 2-1 35′ Pellegrini (R), 87′ Gervinho (P), 88′ Perotti (R) FINALE

Spal-Milan 2-3 17′ Chalanoglou (M), 22 Kessie (M), 28′ Vicari (S), 54′ Fares (S), 67′ Kessie (rigore M)

FINITA! Il Genoa resta in serie A, l’Empoli scende in serie B. Atalanta (per la prima volta) e Inter vanno in Champions, Milan e Roma in Europa League