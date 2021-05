LIVE MATCH – Campomorone Lady-Genoa 3-0 FINALE

FINITA! Il Campomorone batte meritatamente 3-0 un Genoa molto timido. Da Stefano Massa è tutto: buona serata a tutti i genoani.

44′ traversa di Bettalli da una trentina di metri

43′ altro cambio nelle arancioni: entra Tolomeo ed esce Niettante

39′ cambio anche nel Campomorone: esce Traverso ed entra Trichilo

37′ Giupponi al posto di Rossi

35′ GOL CAMPOMORONE! Niettante capitalizza da venti centimetri un cross dalla destra, portando il Campomorone sul 3-0

33′ PENALTY SBAGLIATO DAL GENOA! Rigore per il Genoa, tirato “a cucchiaio” da Parodi e facilmente bloccato da Denevi

17′ GOL CAMPOMORONE! Bargi, sfruttando un disimpegno errato del Genoa, ha raddoppiato con un rasoterra da 13 metri nell’angolino basso destro. Campomorone Lady-Genoa 2-0

15′ CAMBIO GENOA: Trasatti entra al posto di Basso

12′ Primo sussulto genoano con Crivelli che, pressata da un’avversaria, calcia alto un “rigore in movimento” di esterno destro

1‘ Per il Campomorone entra Poletto al posto di Minopoli

VIA ALLA RIPRESA!

INTERVALLO: nel campionato di Eccellenza Femminile tracollo del Genoa che è stato sconfitto in casa dal Pavia 0-8.

FINE PRIMO TEMPO! Campomorone meritatamente in vantaggio sul Genoa

40′ GOL CAMPOMORONE! Fallo di mano di Licco in area di rigore. Batte il penalty Bargi e mette il pallone alle spalle di Marcera. Campomorone in vantaggio

27′ Ancora un’occasione da rete per le padrone di casa: su un calcio di punizione Tornarono sfiora la traversa con un colpo di testa

16′ Ancora un’azione del Campomorone Lady: Fernandez con un diagonale di destro sfiora il palo sinistro. Finora tutte le iniziative sono delle padrone di casa.

1′ Tornarono si presenta in solitudine davanti a Macera, che, in coraggiosa uscita bassa respinge con il corpo.

VIA ALLA GARA!

FORMAZIONI UFFICIALI

Campomorone Lady (4-3-3): 1 Denevi; 30 Nietante, 8 Fernandez, 13 Cozzani, 3 Casciani; 4 Bettalli, 40 Fallico, 17 Minopoli; 10 Tortarolo, 9 Bargi, 99 Traverso. In panchina: 33 Grasso, 22 Cipollone, 21 Giunta, 73 Tolomeo, 7 De Balsio, 11 Trichilo, 23 Poletto, 92 Costantini. Allenatore: Marco Pampolini

Genoa (4-3-1-2): 1 Macera; 2 Giuliana, 6 Spotorno, 4 Lucafò, 3 Rossi; 8 Campora, 5 Abate, 7 Licco; 10 Crivelli; 9 Parodi, 11 Basso. In panchina: 12 Carpi, 13 Perna, 14 Giupponi, 15 Favali, 16 Marenco, 17 Pigati, 18 Vacchino, 19 Migliaro, 20 Trasatti. Allenatore: Marco Oneto

Arbitro: Matteo Moncalvo di Collegno (TO), coadiuvato da Christian Lazzarotti di Genova e Santina Delfino di Genova

Ore 14.55 Per la terza volta e in un impianto (il “Federico Mario Boero” di Genova-Molassana) diverso da quelli che erano stati il teatro degli altri due in questa stagione agonistica va in scena il derby tra le due più forti squadre femminili della Liguria. Entrambi favorevoli al “Campomorone Lady”, pur orfano in quegli incontri della forte centravanti Caterina Bargi (ha vestito la casacca empolese in Serie A), rientrata solamente a fine marzo dopo un grave infortunio e già capace di andare a segno sette volte in cinque incontri, i due precedenti, giocati in trasferta: 2-0 (Giada Traverso al 36′ del primo tempo ed Alice Spiga al 37′ della ripresa) al “Giovanni Battista Ferrando” di Genova-Prà domenica 20 settembre in Coppa Italia e 1-0 (rete di Aurora Poletto al 34′ del secondo tempo) al “Nazario Gambino” di Arenzano in Campionato domenica 7 febbraio 2021. A rendere più avvincente la sfida di quest’oggi tra le polceverasche di Marco Pampolini e le Grifonesse di Marco Oneto va segnalato come negli ultimi cinque turni di Campionato l’unica mancata vittoria di una delle due squadre è stato il pareggio acciuffato su calcio di rigore trasformato dalla capitana Valentina Seveso al 41′ della ripresa sul proprio campo dalla capolista Pro Sesto contro il Campomorone Lady domenica 18 aprile 2021. Partendo dal detto “non c’è due senza tre!”, i tifosi delle padrone di casa si augurano che valga per ribadire ulteriormente, nonostante l’inferiorità in classifica, la supremazia nelle sfide stracittadine, quelli rossoblù sperano che abbia sempre valore… per le formazioni ospiti! Poco prima delle ore 17:00 sapremo quale delle due opzioni risulterà valida, a meno che il derby non finisca con un pareggio.

Buon pomeriggio a tutti i genoani da Stefano Massa. Benvenuti sul post della nostra diretta testuale di Campomorone Lady-Genoa, valevole per la 18a giornata del campionato di serie C femminile, che si gioca allo stadio Federico Mario Boero di Genova Molassana. A breve saranno rese note le formazioni ufficiali: il fischio d’inizio è alle ore 15.