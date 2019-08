LIVE – Finale Torneo Carlin’s Boys Genoa-Empoli 3-0 RISULTATO FINALE (1t 10′ Castiglione 2t 21′ e 32′ Bamba)

FINITAAAAAAAAAAAA!!!! IL GENOA VINCE IL TORNEO CARLIN’S BOYS! Murgita e i suoi ragazzi hanno trionfato con quattro vittorie in altrettante gare.

TRE MINUTI DI RECUPERO

35′ CAMBIO GENOA: entrano Zanetti, Broso e Orvieto per Biaggi, Nesci e Boci

32′ E TREEEEEEE! GOAAAAL! Cross rasoterra di Nesci per Bamba che controlla e trafigge ancora una volta il portiere empolese. Gara virtualmente chiusa

30′ CAMBIO GENOA: Pattini per Bolcano

25′ CAMBIO GENOA: Bacherotti per Vassallo

23′ CAMBIO GENOA: Parodi per Paoloni

21′ BAMBAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Il Genoa raddoppia. Passaggio filtrante in area per Bamba che mette a sedere il portiere e spara in rete! 2-0

20′ E’ sempre il Genoa a controllare la partita. L’estremo difensore Della Pina praticamente inoperoso

12′ L’Empoli attacca: spunto personale di Baldanzi, tiro a giro dal limite che finisce alto sopra la traversa

11′ CAMBIO GENOA: Entra il nuovo acquisto, il gioiellino serbo Antic per Fossati

7′ Ancora il Genoa: Castiglione protegge bene la palla e appoggia per Fossati, il cui tiro dal limite è fuori misura

VIA ALLA RIPRESA!

FINE PRIMO TEMPO! Il Genoa dopo essere passato in vantaggio non ha avuto problemi contro un Empoli in chiara difficoltà.

34′ L’Empoli non trova sbocchi prova la soluzione dalla distanza. Il tiro di Rizza finisce alle stelle

27′ L’arbitro decreta la sosta per il caldo: i giocatori potranno finalmente bere. Il Genoa gioca bene, Empoli in decisa difficoltà: il portiere rossoblù Della Pina ha svolto solo lavoro di ordinaria amministrazione

16′ OCCASIONE GENOA! cross teso di Fossati, la difesa toscana rischia l’autorete, pallone bloccato miracolosamente dal portiere

11′ CASTIGLIONEEEEEEEE! GENOA IN VANTAGGIO! Gran colpo di testa che batte il portiere Biagini. Quarto gol nel torneo per l’attaccante rossoblù: 1-0 per i Grifoncini

10′ Primi dieci minuti di studio. Meglio il Genoa, che tiene palla e prova con qualche azione a impensierire gli avversari, ma la prima conclusione è dell’Empoli con Rocchetti da fuori area. Palla di poco a lato

Ore 17.00 VIA ALLA GARA! Genoa in maglia bianca con la croce di San Giorgio, Empoli in tenuta blu scuro

Ore 16.58 tutto è pronto per il fischio d’inizio della finalissima

Ore 16.55 le squadre sono in campo

Buonasera a tutti i tifosi genoani dell’Universo mondo rossoblù da Marco Liguori. Alle 16.45, in ritardo di 15 minuti sull’orario previsto, andrà in onda l’ultimo atto del Torneo Carlin’s Boys. Genoa ed Empoli, detentore del titolo, si affronteranno nella finalissima nello stadio comunale di Sanremo. Ecco la formazione dei ragazzi del tecnico Roberto Murgita: a seguire quella dei toscani.

GENOA: 1 Della Pina, 2 Ghigliotti, 3 Paoloni, 4 Biaggi, 5 Bolcano, 6 Boci (capitano), 7 Nesci, 8 Vassallo, 9 Bamba, 10 Castiglione, 11 Fossati. Allenatore: Roberto Murgita. In panchina: 12 Allarmati, 13 Zanetti, 14 Parodi, 15 Broso, 16 Orvieto, 17 Bacherotti, 18 Antic, 20 Toniato, 21 Patini.

EMPOLI: 1 Biagini, 2 Rocchetti, 3 Rizza, 4 Sottili, 5 Degli Innocenti (capitano), 6 De Pellegrin, 7 Rossi, 8 Natale, 9 Cascai, 10 Baldanzi, 11 Belluomini. Allenatore: Cesare Beggi. In panchina: 12 Paci, 13 Curumi, 14 Ricci, 15 Gaffi, 16 Tognetti, 17 Romanini, 18 Romeo, 19 Fiumalbi, 20 Rando.

Arbitro: Francesco Tortora di Albenga