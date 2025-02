LIVE CALCIOMERCATO GENOA: il Monza vuole Balotelli

Ore 21:15 – Colpo di scena: il Monza starebbe puntando al ritorno di Mario Balotelli per rafforzare l’attacco. Adriano Galliani starebbe parlando col Genoa per un colpo last minute.

Ore 19:00 – Cuenca sta sostenendo le visite mediche a Genova (video sulla homepage di Pianetagenoa1893.net). L’attaccante arriva al Genoa a titolo definitivo con il Milan che ha mantenuto il 50% sul diritto di ricompra: militava nel Milan Futuro, l’Under 23 rossonera che gioca in serie C.

Ore 17:20 – Colpo di scena: Sky Sport spiega che il Genoa ha chiuso per Cuenca del Milan Futuro. L’attaccante paraguaiano, classe 2005, è in viaggio per Genova per le visite e la firma sul contratto con l’ufficialità entro mezzanotte.

Ore 15:54 – Cuenca resta al Milan. Lo ha scritto su Twitter Matteo Moretto, giornalista italiano del media spagnolo Relevo. Tuttavia, c’è un particolare importante come ha scritto: «Il calciatore paraguaiano a partire da domani sarà libero di firmare con qualsiasi altra squadra a zero e ovviamente il Genoa è in pole». Dunque, il Grifone potrà comunque acquisirlo, senza spendere una cifra per il trasferimento.

Il Milan ha rifiutato l’ultima proposta del Genoa per Hugo Cuenca. Il calciatore paraguaiano a partire da domani sarà libero di firmare con qualsiasi altra squadra a zero e ovviamente il Genoa è il pole. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 3, 2025

Ore 15:20 – UFFICIALE: Bohinen va in prestito secco al Frosinone. Ecco la nota ufficiale del club ciociaro: «Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Emil Bohinen. Il centrocampista classe 1999 arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025».

Ore 10:42 – Il Como ha offerto 3 milioni di euro per Venturino, giovane talento rossoblù: TMW spiega che il Genoa lo ritiene incedibile

Ore 10:40 – Gianluca Di Marzio riferisce che il Torino ha chiesto Messias al Genoa. Per ora nessuna apertura da parte del club rossoblù

Ore 10:25 – Secondo Tuttosport il Genoa avrebbe rifiutato due offerte per De Winter

Ore 8:46 – Secondo Calciomercato.com il Genoa sarebbe vicino alla chiusura col Milan per Cuenca, attaccante esterno paraguaiano classe 2005. Il club rossonero otterrà il 35% sulla futura rivendita. «Una decisione inevitabile considerando che il ragazzo era finito ai margini – spiega il sito – dopo la rottura tra Kirovski e i suoi agenti nella trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a luglio».

Ore 8:45 – Idea Balotelli per il Venezia, come anticipato ieri da Sky Sport: il club veneto vuole rinforzare il proprio fronte offensivo dopo la cessione di Pohjanpalo al Palermo.

Buongiorno a tutti i tifosi rossoblù da Marco Liguori e dalla redazione di Pianetagenoa1893.net. Seguiremo su questo post tutte le trattative, gli acquisti e le cessioni dell’ultimo giorno di contrattazioni del club rossoblù. Ricordiamo che il mercato chiuderà a mezzanotte.