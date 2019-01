LIVE CALCIOMERCATO – E’ fatta per Sandro all’Udinese: si stanno firmando i documenti

Ore 19.00 Manca esattamente un’ora alla chiusura del mercato

Ore 18.45 E’ fatta per Sandro all’Udinese: i friulani, il Genoa e l’agente stanno firmando i documenti spiega Sportitalia. Il centrocampista si trasferisce in prestito con diritto di riscatto

Ore 18.03 Romulo è ufficialmente della Lazio. In una nota sul sito del club biancoceleste si legge: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Rômulo Souza Orestes Caldeira, proveniente dalla società Genoa CFC”.

Ore 17.51 Ultimi dettagli per Sandro in prestito all’Udinese: secondo Sportitalia l’affare è in via di definizione con il Genoa

Ore 17.35 Il sito della Lega serie A rende noto che Filip Jagiello, proveniente dallo Zaglebie Lubin, e Mattia Zennaro, proveniente dal Venezia, sono passati a titolo definitivo al Genoa

Ore 17.10 Tutto fatto per il passaggio di Romulo dal Genoa alla Lazio, riferisce TMW. Il giocatore va in formula prestito secco al club rossoblù fino a giugno.

ore 15.55 L’incontro tra il ds Faggiano del Parma e Alessandro Moggi agente di LaPadula ha avuto esito negativo: fumata nera per il passaggio ai Ducali, spiega Sportitalia. “Tuttavia – ha spiegato Alfredo Pedullà – la fumata potrebbe essere ancora bianca per le 20”.

Ore 15.45 L’incontro tra Genoa e Parma per Lapadula ai ducali è fissato per le ore 16, spiega Sportitalia

Ore 15.22 Gianluca di Marzio di Sky Sport spiega che Sandro andrà in prestito all’Udinese

Ore 15.15 A breve incontro tra il Parma e il Genoa per Lapadula ai ducali, riferisce Sportitalia

Ore 15.00 Depaoli, seguito da Genoa, Fiorentina e Sampdoria, dovrebbe restare al Chievo

Ore 14.55 Perinetti a Eurochampions.it: “Romero alla Juventus? Ne riparliamo nel 2020”

Ore 14.50 Romulo è sempre più vicino alla Lazio: secondo Tmw c’è l’ok del Genoa ora c’èla trattativa con l’agente. Invece Alfredo Pedullà su Sportitalia spiega che Sandro sta per firmare con l’Udinese.

Ore 13.24 Romulo sembra sempre più vicino si avvicina alla Lazio. Secondo Tmw, il Genoa potrebbe accettare di cederlo con la formula del prestito secco fino a giugno.

Ore 12.45 Secondo indiscrezioni raccolte da Numero-diez.com all’hotel Da Vinci, è in corso un colloquio tra Giorgio Perinetti, DS del Genoa, e Beppe Accardi, agente di Mbaye difensore del Bologna. Possibile una reazione a catena con Romulo alla Lazio e Basta al Bologna.

Ore 11.15 Idea Romulo per il Milan riporta Tmw: se dovesse saltare la trattativa con la Lazio, il Diavolo sarebbe pronto a prendere il giocatore che presenta caratteristiche duttili per il centrocampo

Ore 11.00 Attraverso il sito ufficiale il Genoa “rende noto di aver completato l’iter per tesserare il centrocampista András Schäfer (Szombathely, Ungheria, 13/04/1999), dopo l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive appartenenti in precedenza al MKT Budapest”.

Ore 10.43 Tmw spiega che sono ripresi poco fa i contatti tra Lazio e Genoa per il centrocampista italo-brasiliano Romulo. Il giocatore piace anche al Parma.

Ore 10.25 Il Parma è alla ricerca di un attaccante: dopo il no del Chievo per Stepinski, il ds Faggiano ha virato su Lapadula in uscita dal Genoa. Secondo Sportitalia il club ducale sarebbe molto interessato e il giocatore potrebbe accettare

Ore 9.55 L’Empoli è in vantaggio su tutti i pretendenti per Dimitri Oberlin, attaccante di proprietà del Basilea, riferisce Tmw. Il Genoa era interessato, ma le incertezze di Lapadula che ha rifiutato tutte le proposte di cessione, hanno spinto Oberlin ai toscani.

Ore 9.20 Ricordiamo alcune trattative calde per il Genoa: è in corsa per Depaoli, terzino destro del Chievo, su cui ci sono anche Fiorentina e Sampdoria. In uscita ci sono: Lapadula che interessa al Parma, Sandro (Udinese), Romulo (Parma e Milan).

Ore 9.10 UFFICIALE: Lisandro Lopez è passato al Boca Juniors in prestito dal Benfica (titolare del cartellino), da cui era arrivato la scorsa estate dal Genoa. Il difensore ha rilasciato le prime dichiarazioni al club xeneizes: “E’ un passo importante per la mia carriera”

Buongiorno a tutti i tifosi genoani dell’universo mondo rossoblù da Marco Liguori. Oggi alle ore 20 si concluderà il calciomercato: riporteremo in questo post tutte le trattative riguardanti il Genoa.