Lega Serie A: ancora da definire giorno e orario della 38ª giornata

Siamo al rush finale. Con la sfida di domani sera tra Lazio e Bologna, avrà ufficialmente termine la 37ª giornata di Serie A. Nonostante manchino soltanto 90 minuti più eventuali recuperi, niente è ancora deciso né nelle zone basse della classifica, né in quelle alte. In attesa della sfida dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina, il Genoa si presenta all’ultimo turno con un punto conquistato in extremis davanti al suo pubblico col Cagliari, che lo proietta a +2 dalla diretta concorrente Empoli, attesa quest’oggi dalla trasferta di Torino dove affronterà i Granata in corsa per un posto in Europa. Riguardo all’orario dell’ultima giornata di Serie A ancora non si sa nulla. Tutto sarà reso noto dalla Lega ad inizio settimana. Certo è che verrà garantita la contemporaneità degli incontri delle dirette concorrenti per gli obiettivi comuni, come da regolamento. Le modalità per l’acquisto di un biglietto per la trasferta di Firenze verranno comunicate in settimana.