Le ragazze del Genoa saranno premiate domani a Genova

La squadra di Luca De Guglielmi, dominatrice dell'Eccellenza Ligure e promossa in serie C, riceverà una coppa in Piazza De Ferrari

Il Genoa femminile è stata la dominatrice incontrastata dell’Eccellenza Ligure. La squadra di Luca De Guglielmi era prima in solitudine nel momento del blocco del campionato causa Covide 19: alcuni giorni fa è arrivata la meritata promozione d’ufficio in serie C senza la conclusione degli impegni in calendario. Dieci vittorie in altrettante gare: una vera e propria “schiacciasassi” che ha asfaltato le avversarie. Domani, in piazza De Ferrari a Genova alle 17:15 le grifoncine saranno premiate con una coppa: presenti la presidente della Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C., Ludovica Mantovani, e per la Regione Liguria interverrà l’assessore alle politiche giovanili e allo sport Ilaria Cavo. Prevista anche una rappresentanza del Comune.