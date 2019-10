Le tifose rossoblù hanno stigmatizzato in una missiva spedita a Pegli le ultime mediocri prestazioni del Grifone: «Prendetevi le vostre responsabilità»

Le Genoane Arrabbiate hanno spedito una lettera a Pegli per i giocatori del Genoa. Un modo per “svegliarli” dopo le ultime mediocri prestazioni, in particolare quella contro la Lazio. «Prendetevi le vostre responsabilità» affermano le tifose rossoblù.

Alla missiva è stato allegato questo collage in cui si invita chiaramente i giocatori a tirare fuori gli attributi. «Quindi con Genoa-Milan?» concludono le Genoane Arrabbiate.