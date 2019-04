Lazio, blitz contro la Sampdoria. Il Toro batte il Milan

La Lazio batte la Sampdoria nel primo posticipo della 34ª giornata. Blitz in trasferta per i biancocelesti, 2-1 al Ferraris: doppietta di Caicedo, inutile il gol di Quagliarella. Doppia ammonizione per Gaston Ramirez; il Doria saluta quasi definitivamente la corsa all’Europa League. Il presidente Massimo Ferrero è stato insultato dal settore dei distinti, nel punto di uscita del tunnel che porta verso gli spogliatoi: il patron ha risposto con un gestaccio.

Il Toro vede la Champions League grazie al 2-0 sul Milan. La squadra di Mazzarri, allontanato dal terreno di gioco per proteste, supera i rossoneri grazie al rigore di Belotti e al sigillo di Berenguer. Espulso Romagnoli per un applauso ironico all’arbitro Guida.

Lazio ottava a tre punti dal quarto posto, Torino quinto a meno due dalla Roma a 58. Domani sarà fondamentale la risposta dell’Atalanta che con una vittoria sull’Udinese (utile al Genoa) potrebbe salire a 59 punti.

