La Repubblica Genova – Orlando-Bucci si apre anche il fronte del Ferraris

E’ scontro tra i due candidati per la presidenza della Regione Liguria, Marco Bucci (sindaco di Genova) per il centrodestra e Andrea Orlando per il centrosinistra, sulla questione della vendita ai privati dello stadio Ferraris. Dopo anni di silenzio, rileva l’edizione genovese de La Repubblica, sono spuntate ben tre offerte: lunedì quella del Genoa, mercoledì quella del gruppo bresciano Cds, mentre ieri è stata la volta della Sampdoria.

Orlando ha affermato che «si avvia una privatizzazione del Ferraris senza alcuna discussione in Consiglio comunale, né confronto con la città o le squadre cittadine, riproponendo un modo di agire ormai consolidato di Bucci&Co e coinvolgendo un’impresa specializzata in centri commerciali». Dal canto suo, ha replicato il vice sindaco Pietro Piciocchi: «Non faremo nessuna privatizzazione, ci atterremo scrupolosamente alla Legge Stadi e ogni procedura sarà comparativa e a evidenza pubblica e non daremo nessuna prevalenza su un altro». Riguardo a Cds, Piciocchi non esclude che il gruppo di costruzione con Genoa e Sampdoria possano sedersi a un tavolo per concertare l’operazione. Piciochci ha inoltre spiegato che entro venerdì sarà dato il via libera alla proposta Cds, mentre Genoa e Sampdoria illustreranno i propri progetti: «Non daremo nessuna esclusiva, non sarebbe corretto».