LA REPUBBLICA – Genoa, i “soliti noti” per Shevchenko a Udine cuore e grinta per tentare il colpaccio

Il Genoa andrà domenica ad Udine senza sei giocatori: Criscito, Destro, Caicedo, Fares, Maksimovic, Bani e Kallon. L’edizione genovese de La Repubblica oggi in edicola riporta che Shevchenko avrà a disposizione per la trasferta in Friuli gli stessi giocatori convocati con la Roma. In pratica, saranno i “soliti noti” con cui tenterà di disputare una partita cuore e grinta per raccogliere punti. Unico vantaggio: una maggior preparazione per i nazionali e per Hernani e Vanheusden che sono stati convocati per il precedente match. In mancanza di Destro e Caicedo, occorrerà maggior grinta e coraggio per gli attaccanti.