La Genoa Academy ha presentato alcune novità nel meeting al Ferraris

L'incontro si è svolto ieri allo stadio in occasione della gara col Torino

Il Meeting della Genoa Academy, svoltosi ieri in occasione della gara col Torino, è stata l’occasione per presentare due novità con riflessi importanti per le 65 società dilettantistiche affiliate al progetto rossoblù, guidato dal coordinatore Enrico Ascheri sotto la supervisione del responsabile tecnico del settore giovanile Stefano Ghisleni, entrato nella sedicesima stagione.

La prima novità: è il nuovo portale che sarà il punto di riferimento delle attività didattiche e i programmi di aggiornamento rivolti alle società iscritte alla Genoa Academy. Diego Vigne, business manager dell’azienda genovese Blue Lime, ha posto l’accento sulle caratteristiche del sito che verrà inaugurato nei primi mesi del nuovo anno: innovazione nel format, nei contenuti (free e/o on demand) e nella fruizione di video tutorial. Seconda novità: l’azienda genovese Replayer specializzata nella produzione di video riprese automatizzate per allenamenti e partite, svolgerà la propria attività nei centri sportivi di pertinenza, oltre che di altri contenuti video, come illustrato nella relazione di Alberto Marchetti.

Il Meeting non è stato soltato un momento rivolto all’esposizione di relazioni. A margine della convention allestita dal responsabile organizzativo Emanuele Crespi e a cui hanno presenziato rappresentanti delle regioni Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e, in collegamento video, di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Puglia, Sardegna e Sicilia, oltre 200 giovani hanno avuto modo di vivere una giornata emozionante e di passeggiare sul prato dello stadio Luigi Ferraris.