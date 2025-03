Si possono “pesare” le posizioni in classifica? Sì, se l’unità di misura è il denaro. La legge Melandri, e ogni successiva modificazione, stabilisce che l’incasso dipende dal piazzamento finale raggiunto da ciascuna squadra di Serie A che si aggiudica una porzione di diritti tv.

La vigente legge prevede che il 50% del monte complessivo sia spartito in parti uguali tra tutte le società; mentre il 28% in relazione ai risultati sportivi (dettagliatamente 11,2% legato alla classifica dell’ultimo campionato, 2,8% legato ai punti nell’ultimo campionato, 9,33% legato agli ultimi 5 campionati precedenti all’ultimo e 4,67% legato ai risultati storici); infine, il restante 22% andrebbe spartito secondo il radicamento sociale (1,1% di minutaggio dei giovani, il 12,54% legato agli spettatori allo stadio e l’8,36% legato all’audience tv).

Come noto, il Genoa vanta una grande affluenza allo stadio Ferraris e la politica dei giovani è sempre attiva: sono le voci che spingono maggiori entrate nelle casse di Villa Rostan. Da valutare, invece, il piazzamento finale e il totale dei punti conquistati al 25 maggio con nove giornate ancora da disputare. Sulla base dell’attuale classifica, e con i dati definitivi della stagione scorsa, in attesa di quelli del 2024-2025 il sito specializzato “Calcio & Finanza” ha stilato la classifica ponderata degli incassi da diritti tv squadra per squadra.

Il Genoa sarebbe dodicesimo, parte destra della classifica, con un potenziale incasso pari a 3,4 milioni di euro. Per il Grifone ci sono a tiro Torino e Udinese, come nella graduatoria a punti della Serie A, ma lo scarto è minimo ed esiguo perché varia da 300mila euro rispetto ai granata e di 1,1 milioni nei confronti della posizione virtuale dei friulani. L’eventuale passo all’indietro, complice il sorpasso del Como in tale speciale classifica, comporterebbe una perdita di mezzo milione di euro rispetto a un anno fa.

La proiezione di classifica degli incassi da diritti tv 2024-2025 (ponderata con i dati stagione della 2023-2024)

1º Inter – 18,7 milioni

2º Napoli – 15,7 milioni

3º Atalanta – 13,5 milioni

4º Bologna – 11,2 milioni

5º Juventus – 9,7 milioni

6º Lazio – 8,2 milioni

7º Roma – 6,7 milioni

8º Fiorentina – 5,9 milioni

9º Milan – 5,2 milioni

10º Udinese – 4,5 milioni

11º Torino – 3,7 milioni

12º Genoa – 3,4 milioni

13º Como – 2,9 milioni

14º Hellas Verona – 2,6 milioni

15º Cagliari – 2,2 milioni

16º Lecce – 1,8 milioni

17º Parma – 1,5 milioni

18º Empoli – 1,1 milioni

19º Venezia – 700mila euro

20º Monza – 400mila euro