Kouamé, il semplificatore: con lui è tutto più facile

Con Kouamé dietro la prima punta è un altro Genoa. Con l’ivoriano a ridosso dell’area di rigore la manovra rossoblù diventa più ariosa: sembra che tutti stiano meglio in campo. Christian Kouamé è il semplificatore del Grifo: gli lanci un pallone lungo, lui lo acciuffa. Perché corre più veloce degli altri, perché salta più in alto di tutti. Ogni palla ha una seconda vita quando la contende quel diavolo che un anno fa giocava nel Cittadella. Straordinaria intuizione di mercato della dirigenza genoana che lo ha prelevato dal club veneto mentre nessuno intravedeva in Kouamé un potenziale campione. E’ il capolavoro del direttore generale Giorgio Perinetti.

L’ivoriano, diventato papà da pochi mesi, rende più facile la vita. La semplifica, appunto. Chiunque lo abbia avuto ne parla bene. Ha un solo difetto: vuole talmente bene alla palla che raramente la prende a calci con cattiveria. Imparasse a farlo negli ultimi sedici metri, nel perimetro che segna il destino di ogni attaccante, guadagnerebbe la ribalta nazionale. Al pari del suo ex compagno Piatek, che al Genoa ha spesso capitalizzato il lavoro carsico di Kouamé. Il sacrificio non lo spaventa, il vento in faccia dello sprint lo esalta, i contrasti aerei lo rendono alto come una montagna, lui che proprio una montagna non è.

Kouamé è un fuscello dalle gambe talmente magre che sembra si spezzino dopo l’atterraggio da uno stacco di oltre mezzo metro. Invece sono resistenti e pregiate come l’avorio, tesoro della sua terra. Ha fatto ammattire Koulibaly, è stato più lesto e furbo di Mehdi Benatia e di mezza difesa juventina all’Allianz Stadium: senza parlare dello stravolgimento cagionato alla difesa avversaria nell’ultimo derby. Fa pochi gol, il ragazzo svezzato a calcio tra Sesto Fiorentino e Prato: ma in compenso ne facilita. Anzi, li semplifica. Così è tutto un altro Genoa.