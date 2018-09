Kouamé: “Non è stato facile battere il Bologna. Restiamo umili”

L'attaccante ex Cittadella si gode il doppio momento magico: da poco papà e in rampa di lancio con il club più antico d'Italia

Da poco papà, Kouamé si gode il doppio momento magico dato dalla nascita di Michael Joah e dal debutto in Serie A. «Non è stato facile battere il Bologna. Bravo Piatek, l’ha risolta con un grande tiro. E bravi anche i compagni» spiega Kouamé al sito del Genoa. L’attaccante ex Cittadella aggiunge: «Contro il Sassuolo abbiamo sbagliato, non eravamo i soliti, non so cosa sia successo. Dobbiamo restare umili anche con la Lazio per sperare di fare punti».