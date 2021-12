Ivaldi, Comitato Regionale: «Valutiamo l’ipotesi rinvio dei campionati dilettantistici»

I contagi sono in aumento in tutta Italia, Liguria compresa: l’ultimo bollettino regionale riferiva di 643 nuovi contagi rilevati su 4604 tamponi complessivi processati, indice di positività al 14%. Così Giulio Ivaldi, presidente del Comitato Regionale Ligure, ripreso da svsport.it: «Rinviare di qualche settimana la ripresa dei campionati dilettantistici liguri – in calendario il 9 gennaio, ndr – come già accaduto in Veneto e Lombardia, è un’eventualità, comunque non così scontata, che stiamo responsabilmente valutando. Stiamo lavorando per capire l’orientamento delle società, dobbiamo decidere entro scadenze particolarmente strette – spiega Ivaldi – contiamo di arrivare a una decisione mercoledì, per poi pubblicare le scelte intraprese nel comunicato di giovedì».