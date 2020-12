IL SANNIO QUOTIDIANO – Benevento, scontro diretto col Genoa per ritrovare i tre punti

Assenza pesante per domenica: non ci sarà Schiattarella tra i giallorossi campani. In dubbio l'attaccante Moncini

«Il messaggio lanciato a se stessi e alla concorrenza è chiaro: il Benevento ha capito che in questo campionato può starci alla grande». Lo scrive il quotidiano “Il Sannio Quotidiano” secondo cui i giallorossi di Filippo Inzaghi possono tornare alla vittoria domenica prossima contro il Genoa. «La prestazione di venerdì scorso contro il Sassuolo – prosegue il quotidiano – lo aveva fatto intuire, la prova offerta contro la Lazio lo ha certificato: dopo un avvio altalenante, la truppa giallorossa ha trovato la rotta corretta e soprattutto ha messo in mostra un passo all’altezza dell’obiettivo che si è messa in testa di raggiungere». C’è un’assenza pesante per domenica tra i giallorossi campani: non ci sarà il regista di centrocampo Schiattarella espulso contro la Lazio, autore del gol che è valso l’1-1 finale, che sarà squalificato dal giudice sportivo. Secondo il quotidiano è in dubbio l’attaccante Moncini.