Il riepilogo delle giovanili del Genoa

Pubblichiamo il riepilogo di Pianetagenoa1893.net delle partite che hanno visto in campo le varie selezioni del settore giovanile del Genoa durante il corso del fine settimana.

UNDER 14 – Il Genoa vince a Lucca con le reti di Amaro e del capitano Tilli, che sale in doppia cifra come Fossa. I rossoblù rispondono alle vittoria della capolista Fiorentina, sempre a +9, e della Sampdoria che resta inseguitrice a una lunghezza. Nel prossimo turno è in programma la sfida casalinga con la Torres che punta al terzo posto in graduatoria.

UNDER 15 – Le due sconfitte consecutive sono alle spalle, i ragazzi di mister Maroni vincono a Pisa segnando quattro gol tra il 21′ e 69′ di gioco. Segnano Bencivinni, Eugenio Esposito, i subentrati Amri Mandassi e Patricelli. I padroni di casa segnano due gol ridefinendo il 2-4 finale. Nel prossimo turno il Genoa, ora ottavo in classifica, riceverà il Modena.

UNDER 16 – Sorride anche la selezione classe 2009 guidata da mister Valiani che vince a Pisa con il punteggio di 3-1. Le marcature portano le firme di Acrocetti, Cozzolino e Scaglione. Il Genoa approfitta della sconfitta del Torino e del pareggio della Reggiana per entrare così in zona play-off al quinto posto. Tra una settimana, sfida interna con il Modena che è avanti di 6 punti.

UNDER 17 – Il Genoa tiene botta al passo della Juventus e vince anche il derby di ritorno. A Bogliasco, è festa genoana! I Grifoncini di mister Domenico Criscito hanno dominato la Sampdoria, ora a -12, e hanno conquistato la vittoria con un secco 3-0: doppietta di Bellone, che sale a 11 gol, e sigillo di Gibertini. In stagione, il club di Villa Rostan non ha ancora perso un derby: ne ha pareggiato soltanto uno vincendone i restanti sei (3-3 dell’Under 14, 2-1 dell’Under 15, 6-0 dell’Under 16, 1-0 e 0-3 dell’Under 17 e 4-1 dell’Under 18). Secondo posto blindato per il Genoa che la prossima settimana ospiterà il Bologna.

UNDER 18 – Terzo risultato utile consecutivo e un pieno di fiducia che aumenta con la vittoria a Bologna. I Grifoncini campioni d’Italia di mister Ruotolo vincono 4-2 quando all’intervallo erano in svantaggio per 2-1 (Spicuglia dopo i gol su palla inattiva di Tsioungaris e Armanini): la ripresa, però, è tutta genoana e arrivano le trasformazioni di Pagliari, Mendolia – dopo triplo salvataggio del portiere Franceschelli – e Piacenza che ribaltano tutto e fanno esplodere di gioia i Grifoncini. Staccate Lazio e Sassuolo, entrambe sconfitte, il Genoa plana al sesto posto in classifica dietro ai colossi Roma e Inter. La sfida con il Lecce è in programma martedì 11 febbraio.

PRIMAVERA – Il Genoa non vince in casa da quattro partite, la striscia si è allungata dopo il pareggio contro il Bologna. Vantaggio immediato di Dorgu e pareggio di Gabbiani; nel secondo tempo i Grifoncini di mister Sbravati non sfruttano le tante occasioni da gol che capitano in situazione di superiorità numerica dal 62′. Rossoblù a pari punti con il Torino ma al decimo posto per lo scontro diretto a sfavore. Nel prossimo turno, trasferta a Empoli.