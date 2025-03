Il riepilogo del settore giovanile del Genoa

Pubblichiamo di seguito il consueto riepilogo di Pianetagenoa1893.net delle partite disputate dalle leve del settore giovanile del Genoa. Rinviata la gara a Pisa dell’Under 14 per l’emergenza alluvione che ha colpito la Toscana; l’Under 17, invece, scenderà in campo nel prossimo fine settimana in casa contro la Reggiana.

UNDER 15 – Il Genoa di mister Maroni perde a Spezia: gli Aquilotti si impongono 2-1. Il terzo gol stagionale di Damonte riduce lo svantaggio dei rossoblù che capitolano dopo un solo minuti, decide la rete del subentrato Liguori. I Grifoncini restano a quota 25 punti mentre la zona play off si distanzia seppur di poco con il pareggio del Sassuolo: ora a 6 punti con tre partite prima del termine della stagione regolare. Complice la sosta del campionato e il turno di riposo, il Genoa tornerà a giocare una partita ufficiale il 6 aprile.

UNDER 16 – Sconfitta anche per i classe 2009 che perdono sul campo dello Spezia con lo stesso punteggio (2-1): gol di Lleshi che non andava a segno da undici giornate. Seconda sconfitta nelle ultime tre partite, i Grifoncini perdono due posizioni in classifica, superati da Torino e Parma, ma restano pur sempre aggrappati all’ultimo posto utile per accedere ai play-off: 7 punti e una giornata di vantaggio sul Sassuolo da gestire negli ultimi tre turni di campionato da disputare contro Parma, Cesena e Carrarese.

UNDER 18 – La selezione campione d’Italia infila il nono risultato utile consecutivo – serie più lunga registrata in stagione nell’intero vivaio – e sgomita nel gruppone delle più grandi. Una tripletta di Piacenza, la prima stagionale realizzata da un classe 2007, regala tre punti e un’altra grandiosa iniezione di positività. Nel finale espulso Spicuglia che salterà il derby a Bogliasco in programma tra due settimane.

PRIMAVERA – Seconda sconfitta di fila per i Grifoncini di mister Sbravati che, dopo aver perso con l’Atalanta, soccombono in casa della Juventus. I bianconeri vincono 1-0 con la rete siglata da Biliboc a metà del secondo tempo. L’Hellas Verona, prossimo avversario di campionato tra due settimane, supera il Genoa e il Milan vince: play-off ora distanti 7 punti con 8 gare ancora in calendario. Tutto può succedere con cinque squadre (dall’alto al basso Juventus, Milan, Verona, Lazio e Genoa) raccolte in 8 punti.