Pubblichiamo di seguito il riepilogo di Pianetagenoa1893.net delle partite del fine settimana che hanno visto in campo il settore giovanile del Genoa.

UNDER 14 – Avanti di due gol, i Grifoncini di mister Moretti si fanno riprendere in tre minuti dalla Carrarese che strappa un punto in trasferta. A Begato, il Genoa pareggia 2-2 contro la squadra toscana: reti di Serpico e Francesco Ferroni, figlio di Armando. I rossoblù restano secondi in classifica ma non approfittano del pareggio della Sampdoria che insegue a una lunghezza: la Fiorentina, invece, allunga a +9. Nel prossimo turno è in programma la trasferta a Lucca contro il fanalino di coda del Gruppo 1.

UNDER 15 – Il campionato è fermo ma i classe 2010 del Genoa hanno recuperato la gara con il Cesena risalente a metà dicembre. I romagnoli si impongono 4-0 dimostrando una netta superiorità e salgono al quarto posto in classifica. I rossoblù sono noni, a tre punti dalla zona play-off: la Figc ha resono noto che gli ottavi di finale si giocheranno in doppia gara il 4 e 11 maggio, così come i quarti (18 e 25 maggio) e le semifinali (8 e 15 giugno). Prossimo turno, trasferta a Pisa per Under 15 e Under 16.

UNDER 17 – Battuta d’arresto per la selezione guidata da mister Criscito che perde in casa contro il Modena e interrompe la serie di sei risultati utili consecutivi. I canarini vincono a Genova con il punteggio di 2-1: la rete rossoblù porta la firma di Traversa, da segnalare il calcio di rigore parato dal portiere genoano Bergamino. La Juventus torna capolista a +3 con una gara in meno rispetto ai Grifoncini che restano secondi ex aequo con il Torino, oggi fermo per il turno di riposo. Prossima settimana, derby a Bogliasco contro i blucerchiati indietro di nove punti.

UNDER 18 – L’unico sorriso del fine settimana lo regala la formazione di mister Ruotolo che batte il Cagliari con un gol allo scadere di Marconi: seconda trasformazione stagionale per lui (dopo Lecce) e 6 punti portati in dote alla classifica dei Grifoncini che sono sesti e dentro ai play-off del 25 maggio per migliore differenza reti rispetto alla Lazio. Per i rossoblù, oltre a Marconi, hanno segnato anche Piacenza e Mendolia, giunto al suo quinto gol stagionale. Nel prossimo turno, trasferta a Bologna.

PRIMAVERA – In attesa dei risultati di domani che potrebbero riscrivere qualcosa in fondo alla classifica, il Genoa perde una posizione in classifica (ora nono) poiché l’Hellas Verona lo stacca di un punto. Perdono Lecce e Torino, si avvicina il Cagliari: in quattro punti, dai 31 dei rossoblù fino ai 27 dell’Atalanta, sono racchiuse ben sette squadre. Tra queste, figura anche la Cremonese, avversaria alla Sciorba venerdì 31 gennaio.