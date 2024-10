Il riepilogo dei risultati del settore giovanile del Genoa

Doppia vittoria nel derby Under 15 e Under 16, ottimo esordio per l'Under 14

Pubblichiamo di seguito il riepilogo di Pianetagenoa1893.net con i risultati del settore giovanile del Genoa. La Primavera maschile giocherà domani a Udine (ore 14).

UNDER 14 – Esordio positivo per i ragazzi classe 2011 allenati da mister Federico Moretti. Il Genoa, inserito nel girone Liguria, Sardegna e Toscana, batte l’Empoli: a Begato vanno a segno Mattia Daneri e Aron Vargiu. Nel prossimo turno, i rossoblù giocheranno in casa della Carrarese.

UNDER 15 – Il primo derby di giornata è del Genoa che batte la Sampdoria e consegue la prima vittoria stagionale alla 5ª di campionato: mister Maroni recupera qualche giocatore e il rendimento di squadra cresce. A Begato, i rossoblù passano in vantaggio con Bocchi (quarto gol in stagione), pareggio blucerchiato di Ventola e gol vittoria di Basha al 63′. Esultano i classe 2010, con un piccolo record personale probabilmente unico in Italia: mister Cipani, vice di Maroni, ha vinto il terzo derby di fila con questa leva genoana seguendola già dall’anno scorso.

UNDER 16 – I classe 2009 stravincono il derby con una grande prova di squadra. Anche per loro, si tratta della prima vittoria stagionale dopo quattro turni senza i tre punti e la brutta cinquina subita sul campo del Modena. Addirittura, il Genoa guidato da mister Valiani vince il derby Under 16 con il punteggio di 6-0 sancendo un dominio totale: le reti portano le firme di Aresini e Scaglione (doppia doppietta che apre e chiude la stracittadina giovanile) e sigilli di Cozzolino e Savona. Nel prossimo turno, Under 15 e Under 16 saranno di scena in Emilia contro il Sassuolo.

UNDER 17 – Allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano, il Genoa allenato da mister Criscito fa come la prima squadra, ossia va sotto di due gol contro il Torino e poi riesce a pareggiare. Le reti dei Grifoncini sono state di Bellone, terza partita di fila a segno e capocannoniere di squadra con 6 gol realizzati, e Mastro: decisivo ai fini del 2-2 un salvataggio in extremis di Filippo Toscano. I rossoblù tengono a distanza il Toro e mantengono l’imbattibilità: dopo sette giornate di campionato, infatti, sono primi con due partite in più della Juventus (che insegue a due lunghezze). Nel prossimo turno, sfida interna contro il Sassuolo.

UNDER 18 – Con la sconfitta al Viola Park, centro sportivo che resta tabù per il settore giovanile rossoblù, il Genoa perde la prima partita in stagione pur avendo colpito due pali. I Grifoncini di mister Ruotolo, campioni d’Italia in carica, scendono di un posto in classifica (sono quarti in attesa dei punteggi definitivi degli avversari) con una gara da recuperare in settimana contro la Roma prima del prossimo turno di campionato in casa con il Parma.

FEMMINILE – La Primavera 2 vince lo scontro diretto sul campo del Lumezzane (0-1) grazie alla trasformazione di Valentino: con questi tre punti, le ragazze di mister Zitta sono prime, a +3 sul Brescia, a punteggio pieno dopo cinque giornate. L’Under 17 ha perso 3-0 in casa contro il Rabona nel campionato provinciale maschile; successo, invece, per l’Under 15 che batte 3-0 il Vado nel turno del torneo regionale femminile.